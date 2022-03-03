Фрэнк Вогель: «Если Дэвис успеет восстановиться к плей-офф, у «Лейкерс» будет шанс»

Главный тренер считает, что команда все еще способна преобразиться в плей-офф.

«Если Дэвис успеет восстановиться к плей-офф и нам попадется удобный соперник, если мы сможем разыграться в нужный момент, у «Лейкерс» будет шанс», – заявил Вогель.

«Лейкерс» проиграли в шести из последних семи матчей и имеют показатель 27-34.

Форвард Энтони Дэвис пропустит еще несколько недель из-за травмы голеностопа.

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