Фрэнк Вогель: «Если Дэвис успеет восстановиться к плей-офф, у «Лейкерс» будет шанс»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель считает, что команда все еще способна преобразиться в плей-офф.
«Если Дэвис успеет восстановиться к плей-офф и нам попадется удобный соперник, если мы сможем разыграться в нужный момент, у «Лейкерс» будет шанс», – заявил Вогель.
«Лейкерс» проиграли в шести из последних семи матчей и имеют показатель 27-34.
Форвард Энтони Дэвис пропустит еще несколько недель из-за травмы голеностопа.
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