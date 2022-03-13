Эдриан Воджнаровски: «Энтони Дэвис вернется в этом сезоне, если «Лейкерс» выйдут в плей-офф»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией о процессе восстановления форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса после растяжения связок правого голеностопного сустава.

«Энтони Дэвис добился определенного прогресса. Он уже снял защитный ботинок. Как мне сказали, на этой неделе он сделает следующий шаг, выйдя на площадку, чтобы побросать по кольцу с места.

Несмотря на то, что «Лейкерс» осталось сыграть 16 матчей, а их календарь самый напряженный в лиге, ожидается, что они все же смогут выиграть турнир плей-ин, выйти в плей-офф и вернуть в состав , – сказал Воджнаровски.

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