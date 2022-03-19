Стив Нэш не стал рассказывать о результатах МРТ-обследования Бена Симмонса

все еще ждет дебюта разыгрывающего в сезоне-2021/22. Возвращению австралийца на площадку мешает травма спины.

Главный тренер «Нетс» ответил журналистам неопределенно, когда во время пресс-конференции в пятницу у него поинтересовались о подробностях травмы Симмонса. Нэш дал утвердительный ответ, когда у него спросили, беспокоит ли Симмонса «растяжение или что-то в этом роде». При этом он не стал рассказывать о результатах МРТ-обследования.

На вопрос о том, можно ли назвать результаты МРТ «нормальными», специалист ответил встречным вопросом: «А что значит нормальные?»

Нэш также сказал журналистам, что «не помнит», были ли у австралийца проблемы со спиной, когда он только присоединился к «Бруклину».

Ранее инсайдеры сообщали, что Симмонс имеет дело с повреждением межпозвоночного диска. Отмечалось, что игрок сможет восстановиться не ранее, чем к заключительным матчам регулярного чемпионата, которые пройдут в начале апреля.

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