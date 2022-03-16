Стив Нэш: «Очень надеюсь, что увидим Бена Симмонса в регулярном чемпионате»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш продолжает рассчитывать, что новобранец команды Бен Симмонс сможет сыграть за «Нетс» до начала плей-офф.
«У меня по-прежнему чрезвычайно большие надежды на то, что мы увидим Бена Симмонса в регулярном чемпионате.
На данный момент он восстанавливается и работает над физической формой. Пока мы занимаемся этой стороной, а не работой на площадке.
Бен прекрасно понимает ситуацию. Сейчас он сосредоточен на изучении того, что мы делаем. Он делает успехи. Он находится с командой, и мы хотим, чтобы он учился.
Я не жду, что он полностью погрузится в процесс, потому что это нужно прочувствовать, находясь на площадке вместе с партнерами по команде. Я думаю, что он идеально впишется, но некоторым вещам невозможно научиться по заметкам», – сказал Нэш.
Симмонс набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за травмы и психологических проблем.
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