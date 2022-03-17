Бену Симмонсу сделали эпидуральную анестезию в Орландо

Разыгрывающий продолжает испытывать проблемы со спиной.

Как сообщил главный тренер команды , игроку сделали эпидуральную анестезию в Орландо, когда «Нетс» играли против «Мэджик» (150:107).

Нэш отметил, что данная процедура должна стимулировать восстановление спины баскетболиста.

Симмонс не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что игрок приступил к индивидуальным тренировкам.

Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших