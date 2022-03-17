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    Бену Симмонсу сделали эпидуральную анестезию в Орландо

    Теги травмы Бруклин Орландо Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс продолжает испытывать проблемы со спиной.

    Как сообщил главный тренер команды Стив Нэш, игроку сделали эпидуральную анестезию в Орландо, когда «Нетс» играли против «Мэджик» (150:107).

    Нэш отметил, что данная процедура должна стимулировать восстановление спины баскетболиста.

    Симмонс не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что игрок приступил к индивидуальным тренировкам.

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