Бену Симмонсу сделали эпидуральную анестезию в Орландо

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс продолжает испытывать проблемы со спиной.
Как сообщил главный тренер команды Стив Нэш, игроку сделали эпидуральную анестезию в Орландо, когда «Нетс» играли против «Мэджик» (150:107).
Нэш отметил, что данная процедура должна стимулировать восстановление спины баскетболиста.
Симмонс не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что игрок приступил к индивидуальным тренировкам.
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