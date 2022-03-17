Рамона Шелберн: «Бен Симмонс действительно травмирован»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн подтвердила, что разыгрывающий «Бруклина» не выходит на площадку из-за травмы.

«Симмонс восстанавливается после травмы спины. Многие уже начинают говорить: «Что с ним происходит?». Но это действительно травма, с которой он вынужден иметь дело», – заявила Шелберн.

Игрок не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Сначала он столкнулся с психологическими проблемами в «Филадельфии», а после обмена в повредил спину.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает