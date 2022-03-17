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    Рамона Шелберн: «Бен Симмонс действительно травмирован»

    Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Инсайдер ESPN Рамона Шелберн подтвердила, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс не выходит на площадку из-за травмы.

    «Симмонс восстанавливается после травмы спины. Многие уже начинают говорить: «Что с ним происходит?». Но это действительно травма, с которой он вынужден иметь дело», – заявила Шелберн.

    Игрок не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Сначала он столкнулся с психологическими проблемами в «Филадельфии», а после обмена в «Бруклин» повредил спину.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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