«У меня состоялся разговор с самим собой». Дончич пообещал, что больше не будет кричать на судей

Разыгрывающий заявил, что больше не будет кричать на судей и получать технические фолы.

«Если вы видели последние два матча, я был очень хорош. У меня состоялся небольшой разговор с самим собой.

Я вел себя неприемлемо. Может быть, это были какие-то мои личные проблемы, но я поговорил с самим собой и сказал, что так больше не может продолжаться. Я знал, что делаю это, но продолжал делать. Теперь все кончено, я просто поговорил сам с собой. Хватит», – сказал Дончич в подкасте Джей Джей Редика.

На счету словенца 14 технических замечаний. За 16 технических Дончич получит автоматическую дисквалификацию на 1 матч.

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