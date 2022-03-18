Лука Дончич: «Стремлюсь к тому, чтобы против меня защищались лидеры соперников. Они должны уставать»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» объяснил, почему атака команды зачастую строится так, чтобы он оставался один на один с лидерами соперничающих команд.

По ходу чемпионата Дончич в числе прочих старался оставаться против , и .

«Это делается с той целью, чтобы лучшие игроки соперника работали на обеих половинах площадки. Мы должны вынуждать их к этому. Со мной порой делают то же самое. Хотя, возможно, это не из-за того, что я хороший игрок...

Эти парни играют почти без замен, они постоянно с мячом. Важно как можно сильнее изматывать их. Когда против тебя лучший игрок, ты хочешь забросить мяч в кольцо, набирать очки. Так что это еще и момент гордости тоже», – заявил словенец.

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