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    Лука Дончич: «Стремлюсь к тому, чтобы против меня защищались лидеры соперников. Они должны уставать»

    Теги Леброн Джеймс Даллас НБА Стефен Карри Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич объяснил, почему атака команды зачастую строится так, чтобы он оставался один на один с лидерами соперничающих команд.

    По ходу чемпионата Дончич в числе прочих старался оставаться против Стефена Карри, Леброна Джеймса и Руди Гобера.

    «Это делается с той целью, чтобы лучшие игроки соперника работали на обеих половинах площадки. Мы должны вынуждать их к этому. Со мной порой делают то же самое. Хотя, возможно, это не из-за того, что я хороший игрок...

    Эти парни играют почти без замен, они постоянно с мячом. Важно как можно сильнее изматывать их. Когда против тебя лучший игрок, ты хочешь забросить мяч в кольцо, набирать очки. Так что это еще и момент гордости тоже», – заявил словенец.

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