Андреас Пистиолис покинет ЦСКА и возглавит «Галатасарай» (инсайдер Георге Заккас)

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Ассистент главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис покинет московский клуб и возглавит турецкий «Галатасарай», сообщает инсайдер Георге Заккас.

43-летний специалист сменит на посту главного тренера турецкой команды Экрема Мемнуна.

Пистиолис ранее работал с Желимиром Обрадовичем в «Панатинаикосе», а затем с Итудисом в «Банвите» и ЦСКА. Он является 5-кратным чемпионом Евролиги (2007, 2009, 2011 – с «Панатинаикосом», 2016 и 2019 – с ЦСКА). 

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