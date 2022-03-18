Андреас Пистиолис покинет ЦСКА и возглавит «Галатасарай» (инсайдер Георге Заккас)

Ассистент главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис покинет московский клуб и возглавит турецкий , сообщает инсайдер Георге Заккас.

43-летний специалист сменит на посту главного тренера турецкой команды Экрема Мемнуна.

Пистиолис ранее работал с Желимиром Обрадовичем в «Панатинаикосе», а затем с Итудисом в «Банвите» и ЦСКА. Он является 5-кратным чемпионом (2007, 2009, 2011 – с «Панатинаикосом», 2016 и 2019 – с ЦСКА).

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