Димитрис Итудис: «Понятно, что нам нужно подождать официального решения Евролиги 21 марта, но всем понятно, каким оно будет»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над в домашнем матче Лиги ВТБ (98:71) и отметил, что команду ждет всего две игры за 22 дня.

«Поздравляю команду с пятой победой подряд. Мы сегодня были лучше. Смогли разделить игровое время и задействовать Клайберна, который провел на площадке 15 минут. Примерно таким был наш план – дать Уиллу поиграть 13-15 минут.

Теперь нас заботит то, что будет завтра. После плотного графика, в котором играли матч за матчем, готовились к возвращению в Евролигу, нас ждет всего две игры за 22 дня, эта команда строилась не под такие задачи.

Понятно, что нам нужно подождать официального решения Евролиги 21 марта, но всем понятно, каким оно будет. Такова реальность. Сейчас нам нужно будет думать над распределением отдыха и тренировок. И мы приспособимся», – сказал Итудис.

отстранила российские клубы – ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань» – от участия в турнирах под эгидой организации. Лига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Если нынешняя ситуация на Украине не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22.

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