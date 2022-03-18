Эргин Атаман – о голосовании за формат Евролиги: «Клубы не должны были голосовать. Лиге нужно было самой принять решение»

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Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал голосование Евролиги за формат турнирной таблицы после отстранения российских клубов.

«Что касается турнирной таблицы, я считаю несправедливым просить клубы голосовать. По-моему, это очень смешно. Каждый клуб голосовал в своих интересах. В данной ситуации Евролига должна была проявить власть и принять решение сама, чтобы никто ничего не мог сказать.

Из-за этого у нас возникла проблема с «Фенербахче». «Фенербахче» оказался в невыгодном положении, потому что выиграл три матча у российских клубов, и он попросил нас проголосовать за другой формат турнирной таблицы.

Это было несправедливо по отношению к моим игрокам, потому что с нынешним положением у нас больше шансов. У нас еще есть шанс выйти на четвертое место, но я считаю, что клубы не должны были голосовать.

Да, это мое личное мнение. Евролига должна сама принимать решение. Есть две команды, «Монако» и «Црвена Звезда», которые не голосовали, и есть ЦСКА, который не будет играть в этом сезоне, но голосовал. У этих двух команд больше прав голоса, чем у ЦСКА.

Надеюсь, что меня не оштрафуют снова за то, что я об этом говорю. Но ничего страшного, я спонсирую Евролигу», – сказал Атаман.

На собрании клубов Евролиги было принято решение, что лига аннулирует результаты уже сыгранных матчей с участием представителей России в случае их отстранения от участия в соревновании до конца сезона-2021/22.

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