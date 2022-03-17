Вячеслав Шушаков: «ЦСКА есть ЦСКА, и они наказали нас за ошибки»

Главный тренер прокомментировал поражение от ЦСКА (71:98) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Готовились к тяжелому матчу. Знали, что Клайберн тренировался, и это делало скамейку ЦСКА еще длиннее, тогда как у нас она короткая. Потому играли с перепадами.

Соперники показали очень хороший процент трехочковых. Понятно, что мы должны были жертвовать чем-то, но ЦСКА есть , и они наказали нас за ошибки», – сказал Шушаков.

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