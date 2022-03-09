Сергей Кущенко: «Наш баскетбол изменился из-за объективных обстоятельств, но он остается приличного уровня»

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Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал первые матчи после возобновления сезона, отметив приличный уровень баскетбола и рост посещаемости.

«Чемпионат продолжился после долгой паузы. Да, наш баскетбол изменился из-за объективных обстоятельств, но он остается приличного уровня. У «Автодора» и ЦСКА был плотный матч, «Парма» сумела дать бой «Зениту», который обновил состав опытными российскими игроками.

В ближайшее время будем смотреть, как команды докомплектуются, понятно, что в основном это будут ребята из молодежных команд. В целом у лиги хорошая коммуникация с клубами, и мы максимально идем им на встречу в сегодняшних условиях.

Также хочу отметить, что после того, как были сняты ограничения в регионах, посещаемость наших матчей значительно увеличилась», – сказал  президент лиги.

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