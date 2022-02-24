«Зенит» включил Шабазза Напьера в заявку

Теги травмы Зенит Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Денис Захаров Матеуш Понитка Артурас Гудайтис Шабазз Напьер Коннер Фрэнкэмп Баскетбол

«Зенит» включил разыгрывающего Шабазза Напьера в заявку для участия в матчах.

Пока не игравший за «Зенит» Напьер в феврале возобновил полноценные тренировки с командой.

Капитан «Зенита» Матеуш Понитка возобновил тренировки после повреждения носа. Восстанавливающийся после травмы голеностопа центровой Артурас Гудайтис занимается по индивидуальной программе, в ближайшие дни планируется его возвращение в общую группу. 

Защитник Денис Захаров тренируется в полноценном режиме, еще один представитель задней линии Коннер Фрэнкэмп восстанавливается от травмы голеностопа.

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