«Зенит» включил Шабазза Напьера в заявку

«Зенит» включил разыгрывающего Шабазза Напьера в заявку для участия в матчах.
Пока не игравший за «Зенит» Напьер в феврале возобновил полноценные тренировки с командой.
Капитан «Зенита» Матеуш Понитка возобновил тренировки после повреждения носа. Восстанавливающийся после травмы голеностопа центровой Артурас Гудайтис занимается по индивидуальной программе, в ближайшие дни планируется его возвращение в общую группу.
Защитник Денис Захаров тренируется в полноценном режиме, еще один представитель задней линии Коннер Фрэнкэмп восстанавливается от травмы голеностопа.
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