«Зенит» объявил о подписании Аарона Карвера

официально объявил о подписании контракта с форвардом Аароном Карвером (25 лет, 201 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ожидается, что в воскресенье, 6 марта, Карвер дебютирует в Лиге ВТБ в матче против «Пармы-Париматч». Форвард будет играть под 13-м номером.

Американец выступал в Суперлиге за , набирая 12,7 очка и 13,3 подбора в среднем за матч.

Ранее «Зенит» подписал российских игроков Виталия Фридзона, Сергея Моню и Егора Вяльцева.

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