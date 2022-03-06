«Зенит» объявил о подписании Аарона Карвера

Теги переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Новосибирск Баскетбол

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с форвардом Аароном Карвером (25 лет, 201 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ожидается, что в воскресенье, 6 марта, Карвер дебютирует в Лиге ВТБ в матче против «Пармы-Париматч». Форвард будет играть под 13-м номером.

Американец выступал в Суперлиге за «Новосибирск», набирая 12,7 очка и 13,3 подбора в среднем за матч.

Ранее «Зенит» подписал российских игроков Виталия Фридзона, Сергея Моню и Егора Вяльцева. 

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные