ESPN: Шабазз Напьер покидает Россию из-за «спецоперации» в Украине

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Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил, что Шабазз Напьер больше не сыграет за санкт-петербургский «Зенит». Разыгрывающий полсезона восстанавливался после повреждения голеностопа и должен был вернуться в строй в ближайшее время, однако с началом «спецоперации» в Украине принял решение покинуть клуб.

Напьер получил травму в товарищеском матче с ЦСКА и не участвовал в официальных встречах «Зенита». Ранее телеграм-канал «Перехват» сообщал, что отъезд Напьера не связан с «политическими причинами».

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