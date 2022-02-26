ESPN: Шабазз Напьер покидает Россию из-за «спецоперации» в Украине

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски подтвердил, что больше не сыграет за санкт-петербургский . Разыгрывающий полсезона восстанавливался после повреждения голеностопа и должен был вернуться в строй в ближайшее время, однако с началом «спецоперации» в Украине принял решение покинуть клуб.

Напьер получил травму в товарищеском матче с ЦСКА и не участвовал в официальных встречах «Зенита». Ранее телеграм-канал «Перехват» сообщал, что отъезд Напьера не связан с «политическими причинами».

Где Напьер, почему не остался Пангос, что с травмами? Александр Церковный отвечает на вопросы болельщиков