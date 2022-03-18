Зак Лоу – о «Миннесоте» и Уэстбруке: «Никогда не видел, чтобы одного игрока так целенаправленно унижали»

Эксперт ESPN Зак Лоу признался, что был поражен поведением игроков «Миннесоты» в адрес из во время матча между командами в среду.

«Я до сих пор не в себе от того, сколько всякой ерунды они наговорили в адрес «Лейкерс». Никогда еще не видел, чтобы игрок калибра Рассела Уэстбрука сталкивался с ситуацией, когда его так целенаправленно унижают во время матча соперники, как это было в Миннесоте.

Беверли зажал нос и назвал его мусором, потратил около 9 секунд на пантомиму с поиском ветра или какой-то другой причины, по которой Расс запустил «сквозняк». Это была не быстрая сценка, иногда мы видим, как игроки на секунду изображают что-то на скамейке запасных. Таунс же продемонстрировал весь свой актерский талант ради Расса», – сказал Лоу.

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