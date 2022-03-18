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    Док Риверс: «Тайбулл должен постоянно отрабатывать в защите. Иначе зачем мне выпускать его?»

    Теги Док Риверс Филадельфия НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

    Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс рассказал о важном требовании к защитнику Матиссу Тайбуллу.

    «Первое, что должен делать Тайбулл – постоянно отрабатывать в защите, в каждом матче. Иначе зачем мне выпускать его? Это как с игроками атакующего плана. За меня играл Лу Уильямс. Если Лу не набирал очки, зачем мне заигрывать его? В такой ситуации я смотрю, кто там у нас есть в резерве» – заявил Риверс.

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