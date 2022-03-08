Док Риверс – о возможном трибьюте в честь Симмонса: «У нас тихие болельщики, не думаю, что может что-то случиться»

Главный тренер «Сиксерс» высказал свое мнение о возможной демонстрации трибьют-видео в честь бывшего игрока команды .

В четверг Симмонс, как ожидается, впервые посетит Филадельфию в качестве игрока «Нетс».

«Я бы показал такое видео. Бен сделал много хорошего для клуба. Все завершилось не лучшим образом, это да. Такое бывает, скажем, не все браки оказываются удачными. Бен сделал много хорошего для клуба. Забавно. Я не знаю, покажем мы трибьют или нет, но если да, то у меня не будет никаких вопросов», – сказал Док.

Тренер также в саркастичной манере намекнул, что подобное видео будет вряд ли будет одобрено поклонниками «76-х».

«У нас тихие болельщики, не думаю, что может что-то случиться», – заявил Риверс.

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