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    Деандре Джордан – о переходе из «Лейкерс» в «Сиксерс»: «У меня будет возможность больше играть и дальше пройти в плей-офф»

    Теги Док Риверс Лейкерс Филадельфия НБА Деандре Джордан Баскетбол

    Центровой Деандре Джордан подтвердил, что попросил «Лейкерс» отчислить его, чтобы получить больше игрового времени в «Филадельфии».

    «Безусловно, мне было приятно провести время в «Лейкерс». Но я знаком с Доком Риверсом, и в «Филадельфии» у меня будет возможность больше играть и дальше пройти в плей-офф.

    Я уверен, что «Лейкерс» в конечном итоге добьются определенного успеха. Но мне кажется, что переход в «Филадельфию» – это хорошая возможность для меня», – сказал Джордан.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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