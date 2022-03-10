Док Риверс – о противостоянии с «Бруклином»: «Мне нравятся такие вещи, это хорошо для лиги»

Главный тренер «Филадельфии» поделился своим мнением о ставшем принципиальным соперничестве с .

«Я не был в восторге от того, как зародилось данное противостояние, назовем это так. Позвольте мне не вдаваться в подробности. Но мне нравятся такие вещи, нравятся противостояния сами по себе.

Мне нравится, когда команды из одной конференции хотят играть друг против друга, серьезно настраиваются друг на друга. Это хорошо для лиги», – заявил Риверс.

Один из лидеров «Сиксерс» последних лет отказался играть за команду в сезоне-2021/22 и перед дедлайном был отправлен в «Нетс». Взамен «76-е» получили одного из лидеров бруклинской команды .

и «Бруклин» сыграют в четверг.

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