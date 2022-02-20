Макс Келлерман: «Леброн Джеймс должен был убить монстра, а от Майкла Джордана этого не требовалось»

Эксперт ESPN Макс Келлерман согласился с мнением, что форвард превзошел легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

«Я согласен с Ричем Полом, но по другим причинам. Майкл Джордан прошел через собственные, очень похожие препятствия в свое время. «Нельзя побеждать в таком стиле» и все прочее. На самом деле, проблема следующая. Путь Леброна Джеймса был труднее, потому что он не попал в такую , где со временем его команда пригласила тренера уровня Фила Джексона и вырастила парня типа Скотти Пиппена. Ему пришлось покинуть «Кливленд», чтобы найти это.

И у Джордана не было доминирующей команды уровня «Голден Стэйт». Зато было у Леброна, и кстати, до прихода туда он сделал из них посмешище. Леброн должен был убить монстра, а от Майкла этого не требовалось. Но это лишь потому, что Майкл сам был монстром. В любой команде Джордана было еще два звездных игрока, что равносильно с Дюрэнтом», – сказал Келлерман.

Ранее агент Джеймса Рич Пол заявил, что путь форварда к величию был не менее трудным, чем у Джордана.