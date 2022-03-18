Джон Коллинз выбыл из строя на неопределенный срок

Бигмен «Атланты» выбыл из строя на неопределенный срок из-за разрыва плантарной фасциии правой стопы и повреждения безымянного пальца правой руки.

В последние недели Коллинз играл «через боль». Джон не выходил на площадку с 11 марта, когда «Хоукс» обыграли «Клипперс».

Коллинз планирует встретиться со специалистами по подобным травмам, чтобы получить больше информации и дополнительное врачебное заключение.

В нынешнем сезоне 24-летний Коллинз набирает 16,2 очка, 7,8 подбора, 1,8 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

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