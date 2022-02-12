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    «Атланта» пыталась обменять Джона Коллинза на Бена Симмонса

    Теги Атланта НБА Бен Симмонс Джон Коллинз Баскетбол

    «Атланта» предпринимала попытки заполучить у «Филадельфии» Бена Симмонса перед дедлайном на обмены. «Хоукс» предлагали Джона Коллинза и Богдана Богдановича, а также драфт-пики.

    По информации The Atletic, «Атланта» окончательно потеряла шансы на приобретение Симмонса в тот момент, когда «Бруклин» сделал доступным для обмена Джеймса Хардена.

    Кроме того, «Хокс» интересовались Си Джей Макколлумом и Дерриком Уайтом, но руководство клуба посчитало цену за игроков слишком высокой.

    «Атланта» на данный момент находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции и имеет отрицательный баланс побед и поражений. В прошлом сезоне команда из Джорджии сумела дойти до финала Восточной конференции.

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