«Атланта» пыталась обменять Джона Коллинза на Бена Симмонса

предпринимала попытки заполучить у «Филадельфии» перед дедлайном на обмены. «Хоукс» предлагали и Богдана Богдановича, а также драфт-пики.

По информации The Atletic, «Атланта» окончательно потеряла шансы на приобретение Симмонса в тот момент, когда «Бруклин» сделал доступным для обмена Джеймса Хардена.

Кроме того, «Хокс» интересовались Си Джей Макколлумом и Дерриком Уайтом, но руководство клуба посчитало цену за игроков слишком высокой.

«Атланта» на данный момент находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции и имеет отрицательный баланс побед и поражений. В прошлом сезоне команда из Джорджии сумела дойти до финала Восточной конференции.