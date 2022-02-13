Джон Коллинз выбыл из строя с растяжением связок стопы

Тяжелый форвард «Атланты» , скорее всего, пропустит три оставшихся матча «Хоукс» до перерыва на Матч всех звезд. МРТ выявила у игрока растяжение связок правой стопы.

Коллинз не доиграл субботний матч против «Сан-Антонио» (121:136) из-за боли в пятке. Следующие три игры проведет против «Бостона», «Кливленда» и «Орландо».

24-летний Коллинз в этом сезоне набирает 16,8 очка, 7,9 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за встречу.

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