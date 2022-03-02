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    Джейлен Браун травмировался на первых минутах матча против «Атланты»

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    Защитник «Бостона» Джейлен Браун травмировался и выбыл из строя на третьей минуте матча против «Атланты» (107:98). По предварительным данным, у игрока растяжение связок правого голеностопного сустава.

    Пройдя через всю площадку, Браун пытался пройти под кольцо по центру, но подвернул ногу и упал на паркет. Защитнику помогли подняться, затем он самостоятельно ушел с площадки в раздевалку.

    Степень тяжести повреждения и сроки возвращения Брауна в строй будут известны позже.

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