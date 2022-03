Джейлен Браун травмировался на первых минутах матча против «Атланты»

Защитник травмировался и выбыл из строя на третьей минуте матча против «Атланты» (107:98). По предварительным данным, у игрока растяжение связок правого голеностопного сустава.

Пройдя через всю площадку, Браун пытался пройти под кольцо по центру, но подвернул ногу и упал на паркет. Защитнику помогли подняться, затем он самостоятельно ушел с площадки в раздевалку.

Степень тяжести повреждения и сроки возвращения Брауна в строй будут известны позже.

Jaylen Brown went back to the locker room after this play pic.twitter.com/orPTwqBRBU