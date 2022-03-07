Евролига аннулирует результаты матчей российских клубов в случае их отстранения до конца сезона

Если три российских клуба – , и – будут отстранены от участия в Евролиге до конца сезона-2021/22, лига аннулирует результаты уже сыгранных матчей с участием представителей России, сообщает инсайдер Арис Баркс.

Турнирная таблица Евролиги будет пересчитана без учета матчей российских команд. Таблица будет состоять из 15 команд, каждая из которых в итоге проведет по 28 матчей.

Решение было принято путем голосования 15 клубов.

Ранее Евролига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Если нынешняя ситуация на Украине не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги (ЦСКА, «Зенит» и УНИКС) и Еврокубка ( ).

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