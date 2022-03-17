Команда Леброна впервые с его дебютного сезона имеет «-11» по разнице побед и поражений

«Лейкерс» в среду крупно проиграли «Миннесоте» – 104:124. У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах и 29-40 в турнирной таблице.

Звездный форвард впервые с дебютного сезона играет за команду, которая имеет «-11» по разнице побед и поражений. В 2004 году его завершил чемпионат с результатом 35-47.

Впервые в карьере Джеймса его команда в трех матчах подряд уступала по ходу с разницей 25 и более очков.

«Лейкерс» всего на одну победу опережают в таблице «Новый Орлеан», который идет 10-м и замыкает список команд, претендующих на участие в плей-ин.

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