Тренер игроков НБА: «Современные игроки гораздо более техничны, но они не лучше»

Тренер игроков НБА Дориан Ли рассказал об изменениях, которые произошли в лиге с течением времени.

«Современные игроки лучше, чем были в прошлом? По правде говоря, современные игроки гораздо более техничны, но они не лучше. Это факт. Отличные навыки не означают, что ты умеешь играть. Откуда я это знаю? Потому что 842 игрока (12 игроков – прим. sports.ru) набирали 50 очков в одном матче в этом году.

в лидерах по результативности, в лидерах по передачам в 37 лет (Полу 36 лет – прим. sports.ru). Вы хотите сказать, что они стали лучше сами по себе? Вовсе нет, и мы это знаем. Лига превратилась в Национальную баскетбольная ассоциация рестлинга. Когда о вашу голову разбивают стол, вы истекаете кровью, а затем вы отходите и вытираете кровь. И на следующей неделе вы исцелены. Вот такая НБА сейчас», – сказал Ли.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче