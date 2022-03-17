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    Леброн Джеймс: «В этом сезоне моя способность терпеть проходит серьезную проверку»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Миннесотой» (104:124) рассказал о своем подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды.

    «Терпение – важный фактор для меня в каждом сезоне. Нынешний не исключение. В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с несколькими последними, ведь у нас не все в порядке с игрой и много поражений.

    Все это такая проверка вашего терпения, способности сохранять концентрацию на том, что происходит на площадке, находить пути по улучшению собственной игры, способности удерживать правильный настрой и не поддаваться пораженческим настроениям... Я бы никогда не допустил того, что впасть в подобные настроения, даже когда проигрываю матч», – заявил Джеймс.

    Команда Леброна впервые с его дебютного сезона в НБА имеет «-11» по разнице побед и поражений.

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