Леброн Джеймс: «В этом сезоне моя способность терпеть проходит серьезную проверку»

Форвард «Лейкерс» после матча с «Миннесотой» (104:124) рассказал о своем подходе к работе на фоне многочисленных поражений команды.

«Терпение – важный фактор для меня в каждом сезоне. Нынешний не исключение. В этом году мое терпение проходит более серьезную проверку по сравнению с несколькими последними, ведь у нас не все в порядке с игрой и много поражений.

Все это такая проверка вашего терпения, способности сохранять концентрацию на том, что происходит на площадке, находить пути по улучшению собственной игры, способности удерживать правильный настрой и не поддаваться пораженческим настроениям... Я бы никогда не допустил того, что впасть в подобные настроения, даже когда проигрываю матч», – заявил Джеймс.

Команда Леброна впервые с его дебютного сезона в НБА имеет «-11» по разнице побед и поражений.

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