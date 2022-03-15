Карл-Энтони Таунс не мог поверить, когда узнал, что набрал 32 очка за четверть

Центровой «Миннесоты» во время интервью был сильно удивлен, когда узнал, что набрал 32 очка за одну четверть.

В победной встрече с (149:139) Таунс записал на свой счет 60 очков. 32 из них пришлись на третью 12-минутку.

За последние 25 лет это 4-й результат в НБА по очкам за четверть. Больше на этом отрезке было только у Клэя Томпсона (37 очков), Кевина Лава (34) и Кармело Энтони (33).

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали