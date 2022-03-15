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    Карл-Энтони Таунс не мог поверить, когда узнал, что набрал 32 очка за четверть

    Теги Миннесота Сан-Антонио НБА видео Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс во время интервью был сильно удивлен, когда узнал, что набрал 32 очка за одну четверть.

    В победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139) Таунс записал на свой счет 60 очков. 32 из них пришлись на третью 12-минутку.

    За последние 25 лет это 4-й результат в НБА по очкам за четверть. Больше на этом отрезке было только у Клэя Томпсона (37 очков), Кевина Лава (34) и Кармело Энтони (33).

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