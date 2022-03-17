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    Фрэнк Вогель – о 12 поражениях в 15 матчах: «Наши ребята очень хотят все исправить»

    Теги Лейкерс Миннесота НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о настроении в команде после крупного поражения от «Миннесоты» (104:124).

    У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах.

    «Я был рад видеть, что сегодня команда играла с большим усилием по сравнению с двумя предыдущими встречами. На ход матча существенно повлияли промахи наших игроков на старте игре. Возможно, сказался фактор давления.

    Наши ребята очень хотят все исправить, у них есть это желание», – сказал Вогель.

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