Фрэнк Вогель – о 12 поражениях в 15 матчах: «Наши ребята очень хотят все исправить»

Главный тренер рассказал о настроении в команде после крупного поражения от «Миннесоты» (104:124).

У «озерников» 12 поражений в 15 последних матчах.

«Я был рад видеть, что сегодня команда играла с большим усилием по сравнению с двумя предыдущими встречами. На ход матча существенно повлияли промахи наших игроков на старте игре. Возможно, сказался фактор давления.

Наши ребята очень хотят все исправить, у них есть это желание», – сказал Вогель.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами