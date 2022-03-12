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    Патрик Беверли: «Слова Уэстбрука обо мне негативно сказались на моей карьере»

    Теги Лейкерс Миннесота НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

    Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли утверждает, что выступающий сейчас за «Лейкерс» Расселл Уэстбрук испортил его репутацию в 2019 году.

    Беверли тогда выступал за «Клипперс». В одном из матчей калифорнийцев против «Рокетс» Джеймс Харден набрал 47 очков. Уэстбрук тогда сказал: «Он никого не держит, приятель. Он просто бегает по площадку, ничего не делая. Вся эта суета для того, чтобы кто-то набрал 47».

    «Слова Уэстбрука негативно сказались на моей карьере. Тренеры, игроки, болельщики, они стали смотреть на меня совсем иначе. Они смотрели и думали: «Он не играет в защите. Он просто бегает и кричит». С тех пор некоторые все еще придерживаются этого мнения», – заявил Беверли.

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