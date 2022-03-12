Патрик Беверли: «Слова Уэстбрука обо мне негативно сказались на моей карьере»

Разыгрывающий «Миннесоты» утверждает, что выступающий сейчас за испортил его репутацию в 2019 году.

Беверли тогда выступал за «Клипперс». В одном из матчей калифорнийцев против «Рокетс» Джеймс Харден набрал 47 очков. Уэстбрук тогда сказал: «Он никого не держит, приятель. Он просто бегает по площадку, ничего не делая. Вся эта суета для того, чтобы кто-то набрал 47».

«Слова Уэстбрука негативно сказались на моей карьере. Тренеры, игроки, болельщики, они стали смотреть на меня совсем иначе. Они смотрели и думали: «Он не играет в защите. Он просто бегает и кричит». С тех пор некоторые все еще придерживаются этого мнения», – заявил Беверли.

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