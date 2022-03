Леброн Джеймс бросил играть после промаха Расселла Уэстбрука из-под кольца

Во время матча с «Вашингтоном» камера зафиксировала любопытную реакцию форварда на промах разыгрывающего из-под кольца.

После блок-шота Джеймса Уэстбрук подобрал мяч и устремился в быстрый отрыв, но не сумел реализовать открытый лей-ап. По окончанию эпизода форвард остановился и не стал возвращаться в защиту.

Джеймс набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач в матче с «Уиззардс» (122:109). Он лидирует в по средней результативности за игру.

Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

LeBron’s reaction to Russ missing another open layup 😭😭 he’s FED UP pic.twitter.com/tHN6sjn556