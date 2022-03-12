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    Леброн Джеймс бросил играть после промаха Расселла Уэстбрука из-под кольца

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    Во время матча «Лейкерс» с «Вашингтоном» камера зафиксировала любопытную реакцию форварда Леброна Джеймса на промах разыгрывающего Расселла Уэстбрука из-под кольца.

    После блок-шота Джеймса Уэстбрук подобрал мяч и устремился в быстрый отрыв, но не сумел реализовать открытый лей-ап. По окончанию эпизода форвард остановился и не стал возвращаться в защиту.

    Джеймс набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач в матче с «Уиззардс» (122:109). Он лидирует в НБА по средней результативности за игру.

    Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

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