Кайри Ирвинг: «Мне нужно получить пропуск для прессы»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг выразил надежду, что решение властей Нью-Йорка в конечном итоге изменится и он сможет участвовать в домашних матчах «Нетс».

«Моя вера в то, что все изменится, не пошатнулась. Но я не смог бы сидеть здесь и спокойно разговаривать с репортерами, если бы у меня не было большой группы поддержки», – сказал Ирвинг.

Звезде «Бруклина» разрешен вход на домашнюю арену команды, но только в качестве зрителя.

«Мне нужно получить пропуск для прессы. Давайте я начну делать то же, что и вы – задавать вопросы», – пошутил Ирвинг.

«Приходить на домашнюю игру своей команды в качестве зрителя – это немного странно. Но я прихожу с семьей, и меня тепло встречает Нью-Йорк, Бруклин, все, кто поддерживает «Нетс» и меня», – добавил игрок.

На днях «Бруклин» был оштрафован на 50 000 долларов за то, что Ирвинг зашел в раздевалку команды во время домашнего матча, на котором он присутствовал в качестве зрителя.

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