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    Владимир Гомельский – о Кайри Ирвинге: «Этот придурок меня просто поражает»

    Теги Бруклин НБА видео Владимир Гомельский Кайри Ирвинг Баскетбол

    Известный комментатор Владимир Гомельский в новом выпуске подкаст-шоу «Взял Мяч» высказал мнение, что «Бруклин» потерял дух игры, который у него был начале сезона, а также назвал разыгрывающего команды Кайри Ирвинга талантливым «придурком».

    «Мне бы хотелось, чтобы выиграла команда с Востока.

    Мне кажется, что «Нетс» упустили. Да, травма Дюрэнта, но они упустили то, что называется дух игры. То, что у них было в начале сезона.

    А этот придурок, которому в Нью-Йорке играть нельзя, меня просто поражает.

    Иметь такую технику, такой талант, необыкновенное чувство – ведь он же на чувстве играет, это в руках либо есть, либо нет – и такой баран», – сказал Гомельский.

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