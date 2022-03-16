Впервые за 60 лет в НБА два дня подряд игроки набирают 60 очков за матч

В понедельник, 14 марта, центровой «Миннесоты» установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче, набрав 60 очков в победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139).

Во вторник разыгрывающий Кайри Ирвинг повторил результат Таунса, набрав 60 очков в победном матче против «Орландо» (150:108). Ирвинг обновил и личный рекорд результативности, и рекорд клуба.

Как сообщает ESPN Stats & Info, это первый случай в НБА за 60 лет, когда два дня подряд игроки набирают 60 очков в одном матче. В 1962 году это в одиночку удалось сделать легендарному центровому .

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА