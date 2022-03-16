Стивен Эй Смит: «Фрэнку Вогелю пора уходить»

Известный спортивный эксперт заявил, что Фрэнку Вогелю пора покинуть должность главного тренера .

«Фрэнку Вогелю пора уходить с поста главного тренера «Лейкерс». Пришло время избавить его от страданий, и пора избавить от страданий Леброна Джеймса.

Дело не в том, что они проигрывают матчи. Если вы когтями и зубами боретесь за победу, но можно сделать скидку на травмы – это одна ситуация. Но в «Лейкерс» происходит другая ситуация. Мы видим неэффективность, несостоятельность и отсутствие духа. Как будто эти парни не знают, что значит быть «Лейкерс». Ответственность за это лежит на .

Это не его вина, что касается состава и положения, в которое его поставили. Я не говорю, что Фрэнк Вогель не заслуживает быть главным тренером команды НБА. Но я видел, как тренеры сталкивались с трудными обстоятельствами, но работали намного лучше, чем он», – сказал Смит.

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