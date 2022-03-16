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    Стивен Эй Смит: «Фрэнку Вогелю пора уходить»

    Теги Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Стивен Эй Смит Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что Фрэнку Вогелю пора покинуть должность главного тренера «Лейкерс».

    «Фрэнку Вогелю пора уходить с поста главного тренера «Лейкерс». Пришло время избавить его от страданий, и пора избавить от страданий Леброна Джеймса.

    Дело не в том, что они проигрывают матчи. Если вы когтями и зубами боретесь за победу, но можно сделать скидку на травмы – это одна ситуация. Но в «Лейкерс» происходит другая ситуация. Мы видим неэффективность, несостоятельность и отсутствие духа. Как будто эти парни не знают, что значит быть «Лейкерс». Ответственность за это лежит на Фрэнке Вогеле

    Это не его вина, что касается состава и положения, в которое его поставили. Я не говорю, что Фрэнк Вогель не заслуживает быть главным тренером команды НБА. Но я видел, как тренеры сталкивались с трудными обстоятельствами, но работали намного лучше, чем он», – сказал Смит.

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