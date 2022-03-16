Майкл Джордан: «Игра изменилась тогда, когда появился Мэджик Джонсон»

Член зала славы и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан оценил историческое наследие легендарного баскетболиста «Лейкерс» Мэджика Джонсона.
«Все хотят отдать должное Майклу Джордану за то, что он изменил НБА, но игра изменилась тогда, когда появился Мэджик Джонсон», – заявил Джордан в одном из эпизодов нового сериала про Джонсона.
Мэджик принял участие в создании собственного сериала «Меня называют волшебником», вдохновившись документальным фильмом «Последний танец» про Майкла и его «Чикаго» 1990-х.
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