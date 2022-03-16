Майкл Джордан: «Игра изменилась тогда, когда появился Мэджик Джонсон»

Член зала славы и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан оценил историческое наследие легендарного баскетболиста «Лейкерс» .

«Все хотят отдать должное Майклу Джордану за то, что он изменил НБА, но игра изменилась тогда, когда появился Мэджик Джонсон», – заявил Джордан в одном из эпизодов нового сериала про Джонсона.

Мэджик принял участие в создании собственного сериала «Меня называют волшебником», вдохновившись документальным фильмом «Последний танец» про Майкла и его 1990-х.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х