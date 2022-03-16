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    Энтони Дэвис: «У Леброна остался еще один год с «Лейкерс». А что будет потом, кто знает?»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что у команды осталось мало времени, чтобы завоевать еще один чемпионский титул с Леброном Джеймсом.

    «У нас очень мало времени. Мы не знаем, как долго Леброн Джеймс будет оставаться в лиге. Он феноменальный игрок, будущий член Зала славы, и мы хотим воспользоваться тем, что играем с ним в одной команде.

    В первом сезоне нам это удалось. В прошлом сезоне у нас обоих были травмы. В этом сезоне у нас снова травмы, но в большей степени у меня. Каждый день окно уменьшается, и это расстраивает. Не многим выпадает шанс поиграть с таким талантливым баскетболистом. Мне выпал такой шанс, и я хочу им воспользоваться.

    У Леброна остался еще один год с «Лейкерс». А что будет потом, кто знает? Я не знаю, что он будет делать. Так что у нас остался этот год и следующий, чтобы попытаться завоевать еще один перстень», – сказал Дэвис.

    «Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти

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