Энтони Дэвис: «У Леброна остался еще один год с «Лейкерс». А что будет потом, кто знает?»

Форвард «Лейкерс» заявил, что у команды осталось мало времени, чтобы завоевать еще один чемпионский титул с Леброном Джеймсом.

«У нас очень мало времени. Мы не знаем, как долго будет оставаться в лиге. Он феноменальный игрок, будущий член Зала славы, и мы хотим воспользоваться тем, что играем с ним в одной команде.

В первом сезоне нам это удалось. В прошлом сезоне у нас обоих были травмы. В этом сезоне у нас снова травмы, но в большей степени у меня. Каждый день окно уменьшается, и это расстраивает. Не многим выпадает шанс поиграть с таким талантливым баскетболистом. Мне выпал такой шанс, и я хочу им воспользоваться.

У Леброна остался еще один год с «Лейкерс». А что будет потом, кто знает? Я не знаю, что он будет делать. Так что у нас остался этот год и следующий, чтобы попытаться завоевать еще один перстень», – сказал Дэвис.

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти