Фрэнк Вогель: «То, как мы начали и провели игру с «Финиксом» просто неприемлемо»

Главный тренер «Лейкерс» оценил выступление команды в матче с «Санз» (111:140).

набрал 48 очков в первой четверти и 79 к большому перерыву, обновив свой рекорд сезона по результативности за половину игры.

«Мы играли плохо. То, как мы начали встречу, да и вообще провели весь матч, это просто неприемлемо.

«Финикс» далеко не самый удобный соперник, когда вы используете маленький состав, но мы все равно должны были сыграть лучше», – сказал Вогель.

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