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    Фрэнк Вогель: «Мы проходим через сложный период. Должны преодолеть это»

    Теги Хьюстон Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель отреагировал на поражение в матче с «Рокетс» (130:139 ОТ).

    Техасцы сыграли без двух игроков стартовой пятерки и имели 2-17 в последних 19 встречах.

    «Обидно проигрывать, когда вкладываешь все силы, что у тебя есть, стараешься добиться нужного результата.

    Но мы не теряем решимости. Команда проходит через сложный период. Мы должны преодолеть это.

    У нас было слишком много провалов в защите по ходу встречи. Наши ребята старались, но этого оказалось недостаточно», – заявил Вогель.

    «Лейкерс» проиграли в гостях девятый раз подряд, поражение стало шестым в последних семи матчах. С результатом 28-37 команда идет 9-й на Западе.

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