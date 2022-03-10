Фрэнк Вогель: «Мы проходим через сложный период. Должны преодолеть это»

Главный тренер отреагировал на поражение в матче с «Рокетс» (130:139 ОТ).

Техасцы сыграли без двух игроков стартовой пятерки и имели 2-17 в последних 19 встречах.

«Обидно проигрывать, когда вкладываешь все силы, что у тебя есть, стараешься добиться нужного результата.

Но мы не теряем решимости. Команда проходит через сложный период. Мы должны преодолеть это.

У нас было слишком много провалов в защите по ходу встречи. Наши ребята старались, но этого оказалось недостаточно», – заявил Вогель.

«Лейкерс» проиграли в гостях девятый раз подряд, поражение стало шестым в последних семи матчах. С результатом 28-37 команда идет 9-й на Западе.

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