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    Чарльз Оукли: «Джордан мог победить и без Пиппена»

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Чарльз Оукли Баскетбол

    Легенда НБА Чарльз Оукли заявил, что Майкл Джордан мог выиграть шесть чемпионатов и без помощи Скотти Пиппена.

    «Я думаю, что отношения между Майком и Скотти испортились не только из-за «Последнего танца». Да, Скотти не так часто появлялся в заголовках, как Деннис Родман или Карри, но я думаю, что Майк мог победить и без Скотти. Он говорил об этом много раз. Скотти, что бы ты ни сказал, ты должен смириться с этим.

    Скотти много раз говорил, что он лучше Майкла. Но я думаю, что ему не победить в этом споре», – сказал Оукли.

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