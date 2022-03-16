Чарльз Оукли: «Джордан мог победить и без Пиппена»

Легенда НБА Чарльз Оукли заявил, что мог выиграть шесть чемпионатов и без помощи .

«Я думаю, что отношения между Майком и Скотти испортились не только из-за «Последнего танца». Да, Скотти не так часто появлялся в заголовках, как Деннис Родман или Карри, но я думаю, что Майк мог победить и без Скотти. Он говорил об этом много раз. Скотти, что бы ты ни сказал, ты должен смириться с этим.

Скотти много раз говорил, что он лучше Майкла. Но я думаю, что ему не победить в этом споре», – сказал Оукли.

«Я был Леброном до Леброна». Как Скотти Пиппен из самого недооцененного игрока в истории НБА превратился в самого переоцененного