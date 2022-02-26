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    Чарльз Оукли: «В прежние времена Яннис выходил бы со скамейки»

    Теги Милуоки НБА Чарльз Оукли Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Известный в прошлом игрок НБА Чарльз Оукли высказал свое мнение о 2-кратном MVP лиги Яннисе Адетокумбо из «Бакс».

    «Яннис делает свое дело. Я был скептически настроен, потому что он не мог забросить с дистанции или с линии штрафного. Но после всего, что Адетокумбо сделал в прошлом сезоне, ему удалось покорить меня.

    Он не был бы такой силой в прежние времена. Ему было бы непросто, у него были бы проблемы. Его вынуждали бы бросать со средней. У него не получалось бы исполнять эти евростепы в трехсекундной.

    Я рад за него, за то, как у него сейчас все получается. В прежние времена Яннис выходил бы со скамейки», – заявил Оукли.

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