Чарльз Оукли: «Леброн превзошел Кобе, но Джордана не превзошел»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли высказал свою позицию по поводу споров о величайшем игроке в истории лиги.

«В своей книге я затронул эту тему, но только для того, чтобы людям было, о чем поговорить. Майк поднял планку очень высоко. Как мне кажется, Леброн превзошел Кобе, но Джордана он не превзошел.

Это все равно, что Corn Flakes и Frosted Flakes (популярные в США кукурузные хлопья – прим. Sports.ru)», – сказал Оукли.

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