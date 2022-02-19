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    Чарльз Оукли: «Леброн превзошел Кобе, но Джордана не превзошел»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Чарльз Оукли Баскетбол

    Бывший игрок НБА Чарльз Оукли высказал свою позицию по поводу споров о величайшем игроке в истории лиги.

    «В своей книге я затронул эту тему, но только для того, чтобы людям было, о чем поговорить. Майк поднял планку очень высоко. Как мне кажется, Леброн превзошел Кобе, но Джордана он не превзошел.

    Это все равно, что Corn Flakes и Frosted Flakes (популярные в США кукурузные хлопья – прим. Sports.ru)», – сказал Оукли.

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