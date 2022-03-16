Сенатор Тед Круз: «Кайри Ирвинг, приезжай в Хьюстон. У нас ты сможешь играть»

Сенатор США от штата Техас Тед Круз высказался о ситуации с Кайри Ирвингом в «Бруклине» и пригласил звездного разыгрывающего в .

«Разрешите Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Если «Бруклин» не разрешит Кайри играть, я сделаю предложение ему лично. Кайри, приезжай в Хьюстон, играй за «Рокетс». У нас ты сможешь играть.

Он чертовски хороший игрок. Дядя Дрю сидит на скамейке запасных из-за упрямого демократического театра. Это глупо», – сказал Тед Круз.

Ирвинг не может играть в домашних «Нетс» в Нью-Йорке из-за отказа от вакцинации.

Недавно клуб был оштрафован на 50 000 долларов за то, что Ирвинг зашел в раздевалку команды во время домашнего матча, на котором он присутствовал в качестве зрителя.

Беспорядки в Бруклине: поклонники Кайри Ирвинга, который так и не привился, шумно протестовали и чуть не прорвались на арену