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    Сенатор Тед Круз: «Кайри Ирвинг, приезжай в Хьюстон. У нас ты сможешь играть»

    Теги Хьюстон Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

    Сенатор США от штата Техас Тед Круз высказался о ситуации с Кайри Ирвингом в «Бруклине» и пригласил звездного разыгрывающего в «Хьюстон».

    «Разрешите Кайри Ирвингу играть в домашних матчах. Если «Бруклин» не разрешит Кайри играть, я сделаю предложение ему лично. Кайри, приезжай в Хьюстон, играй за «Рокетс». У нас ты сможешь играть.

    Он чертовски хороший игрок. Дядя Дрю сидит на скамейке запасных из-за упрямого демократического театра. Это глупо», – сказал Тед Круз.

    Ирвинг не может играть в домашних «Нетс» в Нью-Йорке из-за отказа от вакцинации.

    Недавно клуб был оштрафован на 50 000 долларов за то, что Ирвинг зашел в раздевалку команды во время домашнего матча, на котором он присутствовал в качестве зрителя.

    Беспорядки в Бруклине: поклонники Кайри Ирвинга, который так и не привился, шумно протестовали и чуть не прорвались на арену

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