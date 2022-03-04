Сергей Кущенко: «Заявки на включение в состав участников Лиги ВТБ остаются, большинство – от российских клубов»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига продолжает получать заявки на включение в состав участников турнира на следующий сезон, большинство из них – от российских клубов.

«Заявки на включение в состав участников остаются, большинство – от российских клубов.

Да, из состава участников вышел эстонский , но и подтвердили, что остаются, и ждут возобновления чемпионата после паузы. С ними никаких проблем нет», – сказал Кущенко.

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