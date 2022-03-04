Сергей Кущенко: «Расписание Лиги ВТБ будет скорректировано и сжато»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что расписание матчей лиги будет скорректировано и сжато в связи с уходом эстонского и приостановлением участия российских клубов в еврокубках.

«В данный момент идут консультации с клубами по расписанию, по его корректировке. Понятно, что в связи с событиями расписание будет сжато.

У команд идет большая работа по доукомлектации составов – многие легионеры покинули Россию, появилось много заявочных вопросов, которые надо оперативно решать. Но пауза закончена, уже 6 марта вновь начинаем играть – у всех большое желание продолжать, несмотря на объективные сложности», – сказал Кущенко.

Эстонский «Калев» принял решение выйти из состава участников Лиги ВТБ. приостановила свое участие в турнире, матчи польской команды перенесены.

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