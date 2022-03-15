Михаил Михайлов: «Единой лиге ВТБ нужно хотя бы 15 команд из России»

Теги чемпионат России Михаил Михайлов Единая лига ВТБ Баскетбол

Знаменитый российский центровой, ныне тренер Михаил Михайлов считает, что Единая лига ВТБ должна расшириться за счет российских клубов.

«В испанском чемпионате 18 команд, в китайском – 20. Почему бы тоже не сделать большую лигу из добротных команд, которые могут принимать участие в чемпионате? Нужно хотя бы 15 команд из России.

Если появится больше российских команд, то это те же финансовые вливания с возможностью клубов из регионов попасть на самый высокий уровень российского чемпионата или Лиги ВТБ. Я считаю, что многие регионы вправе играть в Единой лиге и приносить доход, потому что этот турнир – это финансовый проект. Думаю, многие столицы регионов согласились бы принимать участие, нашли бы финансирование, нашли бы возможности, чтобы играть. Это могло бы стать визитной карточкой регионов», – заявил Михайлов.

Михаил Михайлов: «Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России»

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