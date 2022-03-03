Айнарс Багатскис: «Три дня назад мне предлагали контракт в России, но сейчас эта тема для меня закрыта»

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Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал, что недавно получил предложение по работе из России.

«Три дня назад мне предлагали работу в России. Но я прозрел. Как можно вообще предлагать такое в подобной ситуации?» – заявил Багатскис.

По словам латвийского тренера, для него тема работы в России на данный момент закрыта. 

В своей карьере Багатскис работал в красноярском «Енисее» и «Нижнем Новгороде». Он покинул Россию в 2016 году.

Последние три года Багатскис провел на Украине, возглавляя национальную команду и «Киев-Баскет».

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